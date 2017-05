Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier attire l’attention d’une revue française

Crédit photo : Sandrine Duplessy

L’entreprise Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier (PGO), située à La Pocatière, a capté l’attention d’une journaliste du magazine mensuel français La Toque, en raison de leur confection annuelle d’un gigantesque chocolat de 20 lbs qu’elle attribue à sa clientèle par tirage au sort, à l’aube de Pâques.

À défaut d’avoir un article entièrement consacré à leur démarche, Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier a tout de même le mérite d’illustrer l’article de la journaliste Cécile Rudloff dans lequel elle suggère quelques astuces pour inciter la clientèle à acheter son chocolat chez les artisans chocolatiers plutôt que dans les grandes surfaces.

« Dans notre domaine, pour la vente du chocolat de Pâques, nous ne serons jamais en mesure de rivaliser en terme de prix avec les grandes bannières. Par contre, nous nous démarquons par la qualité. Il suffit simplement de trouver une façon originale d’accrocher notre clientèle pour qu’elle opte plutôt pour nos produits », d’expliquer Sandrine Duplessy, copropriétaire de PGO.

Et cette façon originale, elle se découle de plusieurs façons. Elle va de l’utilisation de produits locaux, en passant par l’utilisation de produits saisonniers, ou même l’intégration d’autres confiseries dans des chocolats habituellement vendus vides à l’intérieur.

Mais le clou du spectacle est sans contredit la confection chocolatière de 20 lbs réalisée annuellement par Olivier Duplessy et attribuée par tirage au sort parmi tous ceux et celles qui ont fait l’achat de chocolat à la boutique dans les semaines qui précèdent Pâques. C’est ce qui a attiré l’attention de la revue La Toque, s’adressant principalement aux artisans boulangers et pâtissiers français, qui a choisi de partager la photo de la réalisation 2016 d’Olivier pour accompagner l’article de la journaliste Cécile Rudloff.

« Nous sommes très heureux d’avoir été approché pour partager la photo de notre initiative. C’est une belle visibilité outre-mer pour notre commerce et la région. En même temps, ça vient asseoir notre crédibilité. Nous en sommes très reconnaissants », de déclarer Mme Duplessy.