Parvis Saint-Germain a les coudées franches

En signant un protocole d’entente sur la cession de l’église de Saint-Germain avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Germain, l’OBNL Parvis Saint-Germain peut démarrer certains projets caressés depuis quelques années.

Parvis Saint-Germain projette d’aménager un mur d’escalade intérieur, le Cabouroc, et louer des espaces locatifs sous le principe de coworking au sein de l’église.

Le 31 août, l’organisme a signé un protocole d’entente avec la fabrique. « On connaît maintenant toutes les conditions dans lesquelles on peut faire les projets », indique Mathieu Perron.

Dans ce protocole, on retrouve certaines clauses dont le droit d’utilisation prioritaire de la sacristie pour les activités de la Fabrique de Saint-Germain, dont le culte, l’usage exclusif des cloches par la Fabrique et une contribution financière de la Fabrique au démarrage des projets de Parvis Saint-Germain. « On parle d’un don de l’équivalent des deux premières années de chauffage », précise monsieur Perron.

La promesse d’acquisition est conditionnelle au financement nécessaire à la transformation de l’église. L’OBNL peut par exemple, commencer à explorer les alternatives au système de chauffage actuel. « On peut aussi passer à la planification des trois projets dont le Cabouroc-Gym d’escalade, l’Espace de travail collaboratif et la salle communautaire.

La cession officielle devrait se faire au début du mois de janvier.