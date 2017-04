Partenaires de l’APHK

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-PASCAL — Dans le cadre de sa campagne de financement, l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est inc. a conclu une entente avec ses partenaires soit la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et ses points de service de Kamouraska, Saint-Denis, Saint-André, Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri et la Caisse Desjardins des Champs et des Bois de Saint-Alexandre et le point de service de Sainte-Hélène.

À compter du 10 avril, les personnes intéressées peuvent faire leur don directement au comptoir durant toute la durée de la campagne; les dépliants de la campagne ainsi que les formulaires de dons sont disponibles sur place.

Durant la semaine du 9 avril, il sera également possible de faire un don directement à la caisse chez Alimentation Louis Grenier de Saint-Pascal (Provigo).

Pour atteindre son objectif, l’Association a besoin du soutien financier de ses partenaires, des gens d’affaires, des organismes et de la population. Il est également possible de participer directement sur notre site internet au www.aphke.org.

L’Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est inc. est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles. Fondée en 1984, elle est enregistrée auprès de l’Agence de revenu du Canada comme organisme de charité et est présente sur le territoire du Kamouraska Est de Saint-Philippe-de-Néri à Saint-Alexandre dans la région du Bas-Saint-Laurent.