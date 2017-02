Parc régional du Haut-Pays : Saint-Alexandre en attente de projets qui concernent la municipalité

Crédit photo : Photo tirée du Facebook du Parc régional du Haut-Pays.

Après avoir budgété 3500 $ pour le Parc régional du Haut-Pays du Kamouraska, la municipalité de Saint-Alexandre l’a retiré de son prochain budget, en attendant de voir si des projets particuliers mettront le village en valeur.

Ce montant a été renvoyé au surplus budgétaire récemment, après que l’on ait constaté qu’il n’y avait pas de projets concernant Saint-Alexandre plus précisément en 2016. Saint-Alexandre fait partie des sept municipalités du grand projet de Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. « On y croit, on est ouvert, mais on attend de voir puisque pour le moment, il n’y a rien de précis pour Saint-Alexandre. On va embarquer quand il y aura quelque chose de plus tangible », dit la mairesse, Anita Ouellet Castonguay.

Le conseil n’exclut pas de réfléchir à une éventuelle aide s’il y a des projets bien précis concernant Saint-Alexandre en 2017.

L’organisation du parc affirme qu’un projet particulier qui fera rayonner l’ensemble des municipalités aura lieu cet été, mais il reste des détails à régler avant de pouvoir l’annoncer.