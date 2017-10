Paniers de Noël et Guignolée        

La Maison de la famille de la MRC de L’Islet a déjà commencé à préparer son opération paniers de Noël qui vient en aide chaque année à plusieurs familles du sud de la MRC.

Des boîtes seront placées dans les commerces, les épiceries et les écoles de toutes les municipalités de L’Islet-Sud à compter de la mi-novembre afin de permettre la cueillette de denrées non périssables. Pour ceux et celles qui préfèrent faire un don d’argent, veuillez faire un chèque à l’ordre de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet en précisant PANIERS DE NOËL et envoyez-le à l’adresse suivante : 21, rue Principale, Saint-Pamphile, QC, G0R 3X0. Nous pouvons émettre un reçu de charité, sur demande.

La Guignolée se tiendra le jeudi 7 décembre au quatre-chemins de Saint-Pamphile.