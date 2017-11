Ouverture officielle de Thibault GM à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Le mercredi 8 novembre dernier, le Groupe Fréchette Thibault procédait à l’inauguration officielle de sa nouvelle concession Thibault GM sur l’Avenue de la Grande-Anse à La Pocatière.

Située précédemment sur la 4e avenue Painchaud, l’entreprise s’est relocalisée dans un nouveau bâtiment construit au cours des derniers mois. L’investissement frôle les 2 millions $. « Si on investit autant, c’est parce qu’on croit à la place et qu’on veut offrir de beaux locaux pour mieux vous servir à La Pocatière », d’indiquer M. Francis Fréchette, coactionnaire du Groupe Fréchette Thibault et directeur général de Thibault GM de La Pocatière et Montmagny.

Cette nouvelle construction coïncide également avec le 40e anniversaire de l’entreprise Thibault GM fondée en 1977, dont une partie de l’histoire a été racontée à l’intérieur d’une vidéo projetée aux invités réunis pour l’occasion. « 40 ans d’histoire ça se fait avec nos clients et nos employés. Merci d’être là avec nous », de conclure M. Fréchette.