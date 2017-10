Ouverture officielle de la « Give Box de la MRC de L’Islet »

Crédit photo : Courtoisie

C’est le samedi 21 octobre, devant la Maison Communautaire Joli à Saint-Jean-Port-Joli qu’a eu lieu le lancement officiel de la Give Box de la MRC de L’Islet.

C’est dans une ambiance conviviale que l’instigatrice du projet, Aude Jalbert Drouin, a présenté son initiative en remerciant chaleureusement les contributeurs, les commanditaires et tous ceux et celles qui ont cru en elle. C’est dans le cadre de son cours de méthodologie que la jeune étudiante en cinquième secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a eu l’idée de créer une « Give Box » dans la MRC de L’Islet.

D’une grandeur de 30 pieds, la Give Box était déjà pourvue de plusieurs petits objets dont certains ont déjà gagné de nouveaux foyers. Allant des jeux de société aux ustensiles, en passant par quelques livres, cadres ou paire de patins, plus d’une cinquantaine de visiteurs y ont apporté des objets dont ils ne se servaient plus, en plus de quitter la roulotte une boîte à la main dans certains cas. Prenez, Déposez, Partagez, voilà ce que cette jeune Port Jolienne souhaitait apporter à sa communauté.

La roulotte se situe présentement devant la Maison communautaire Joli à Saint-Jean-Port-Joli, jusqu’aux premières neiges. Par la suite, cette dernière circulera dès le printemps prochain en s’installant dans plusieurs municipalités du territoire de la MRC de L’Islet.