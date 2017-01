Osez repenser le PQ : Paul Saint-Pierre-Plamondon consulte à La Pocatière

Crédit photo : Maurice Gagnon

Paul Saint-Pierre-Plamondon veut ramener le Parti québécois sur le chemin de la victoire. Dans le cadre de sa tournée, Osez repenser le PQ, il était à La Pocatière, mardi dernier.

En entrevue, celui que le chef du parti Jean-François Lisée a nommé son conseiller spécial pour le renouvellement du Parti québécois, croit qu’il faut mettre fin à une proablématique où « les libéraux par défaut semblent pouvoir gagner chacune des élections. »

À La Pocatière, Paul Saint-Pierre-Plamondon en était à sa 67e consultation. Sa tournée se terminera le 31 mars. Un rapport étoffé sera déposé à la mi-avril 2017. Ces recommandations nourriront les débats en vue du congrès du parti à l’automne 2017. Le PQ vise un retour au pouvoir en 2018.

Cette démarche est très proche de l’esprit de René Lévesque, selon M. Saint-Pierre-Plamondon. L’idée, ajoute-t-il, est de « consulter les gens qui s’intéressent au destin du Québec, qui ont des choses à dire sur comment le Parti québécois va se renouveler et devenir la solution à l’impasse. »

Constance

« Les gens veulent savoir que le Parti québécois va être constant entre ses orientations et ce qu’il va faire une fois au pouvoir », poursuit Paul Saint-Pierre-Plamondon. « On veut pouvoir se fier à notre Parti québécois », dit-il.

Le parti doit aussi attirer plus de jeunes, croit M. Saint-Pierre-Plamondon. « Ceux qui ont connu René Lévesque disent ce parti m’a fait rêver et on aimerait donner à la prochaine génération le droit de rêver également », dit-il.