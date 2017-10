C’est sous un soleil radieux que les cadets de la marine du CCMRC J.-E. Bernier de L’Islet ont mis le cap sur le Musée maritime du Québec et ont monté à bord du brise-glace Ernest Lapointe, les 30 septembre et 1er octobre derniers, pour l’opération « Triton ».

Pour les cadets, l’opération « Triton », c’est l’occasion de larguer les amarres pour vivre la vie typique de marin, puisqu’ils mangent, travaillent, s’amusent et dorment sur le brise-glace Ernest-Lapointe, qui est en cale sèche au musée maritime, situé à L’Islet depuis 1980.

Tout en collaborant, les jeunes acquièrent des notions pratiques et simulent des exercices, ce qui permet aux plus âgés de partager leur expérience avec les recrues, afin de faire face à toutes sortes de situations imprévisibles pouvant se produire sur un bateau. De plus, ils participent à des activités diversifiées, telles que des séances de matelotage ou de navigation, sous la supervision du commandant, monsieur Stéphane Lavergne, au gouvernail, et tout l’équipage d’officiers et de bénévoles.

Par ailleurs, le dimanche 12 novembre prochain, la population est invitée par les Cadets de la Marine J.E. Bernier à souligner le Jour du Souvenir, en l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, durant la messe de 9 h 30.