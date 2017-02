On recycle depuis 20 ans dans la région

Crédit photo : Courtoisie

Le Kamouraska était à l’avant-garde dans la région du Bas-Saint-Laurent lorsqu’a débuté la collecte des matières recyclables, il y a exactement 20 ans, en 1997.

La ville de La Pocatière a été la première dans la région, puis a été suivie par les autres municipalités. Quelques années avant la collecte sélective, un service de récupération était d’ailleurs en place par rapport volontaire, c’est-à-dire que les citoyens se rendaient dans certains points de dépôts pour déposer leurs matières recyclables.

En 1997, au moment de mettre en place la collecte sélective, une campagne, Opération trésor, était lancée, avec comme slogan Moi j’embac!. « La stratégie de l’époque était la même que celle pour les bacs bruns aujourd’hui, soit d’aller informer les jeunes directement dans les écoles », de dire le directeur de Co-éco, Ian Chartrand. À l’époque, on traitait 1100 tonnes de matières récupérables au Kamouraska. Ce nombre est passé à 2600 tonnes 20 ans plus tard. On vise 3600 tonnes d’ici 2020. « Les gens le font de façon méthodique à la maison, mais vise maintenant de mieux le faire au travail, dans des lieux publics, en vacances, etc., où on se laisse parfois plus aller », d’ajouter M. Chartrand.

Les taxations incitatives auprès des entreprises sont aussi des solutions, comme c’est le cas à La Pocatière et Rivière-du-Loup. En effet, l’entreprise paye selon l’ampleur de ses déchets. Moins il y a de déchets et plus de recyclage, plus c’est attrayant financièrement.

Pour 2020, l’objectif est de récupérer 70 % du plastique, verre et métal et 100 % du papier et carton dans la MRC de Kamouraska.