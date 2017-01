Offre bonifiée et nouvel environnement au Marché du quartier

Crédit photo : Maxime Paradis

Depuis peu, le Marché du quartier de La Pocatière, rattaché à la bannière AMI, offre un environnement renouvelé et une plus grande variété de produits. Ces changements font suite à un investissement de 600 000 $ du propriétaire, Serge Dumas, qui était désireux d’améliorer l’expérience de magasinage de sa clientèle.

Débutés à l’aube des vacances de la construction, les travaux d’agrandissement du Marché du quartier se sont échelonnés sur quelques mois. Ceux-ci ont été réalisés tout en maintenant l’établissement ouvert. Toutefois, ce n’est que depuis la fin novembre 2016 que la clientèle peut pleinement profiter des améliorations apportées au sein de l’entreprise. Comptoir de mets préparés maintenant indépendant de la boucherie, une caisse supplémentaire, une section consacrée aux bières de microbrasseries et un remplacement complet de tous les réfrigérateurs, congélateurs et étalages sont du nombre des changements apportés à l’épicerie de quartier qui tend à migrer de plus en plus vers une vocation de marché de proximité. «On a ajouté 35 % de superficie au marché et on a refait le décor au grand complet. On a même apporté des modifications au stationnement extérieur. C’était des travaux importants», d’indiquer le propriétaire, Serge Dumas.

Depuis, trois employés de plus se sont ajoutés à l’équipe du Marché du quartier et les commentaires positifs de la clientèle, ravie de ces améliorations, sont nombreux. «Ils apprécient la nouvelle configuration, l’accessibilité, la superficie. Ils trouvent de tout concentré dans un petit espace. C’est très apprécié», d’ajouter Serge Dumas.

Le dernier ajout qui a été fait au bâtiment est une enseigne extérieure qui a été livrée récemment.