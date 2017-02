Un OCF, qu’est-ce que ça mange en hiver?

Crédit photo : Courtoisie

Saviez-vous que la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, comme presque toutes les maisons de la famille du Québec, fait partie des «OCF»? Il faut savoir que «OCF» est l’acronyme de «Organisme Communautaire Famille».

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est membre de la «FQOCF» (Fédération québécoise des organismes communautaires Famille) qui existe depuis plus de 50 ans. Cette fédération compte plusieurs organismes membres à travers le Québec. Le soutien à la famille, l’éducation, l’alphabétisation, la pauvreté, la santé et les droits des familles sont des thèmes clés pour les OCF. Les besoins des familles et des personnes seules grandissent d’année en année et nous tentons d’apporter un réconfort, une sécurité, une présence et d’unir les familles entre elles pour créer un mouvement de solidarité et ainsi tenter de faire en sorte que la société soit un tout solide où on peut compter sur notre prochain. Il est désormais urgent que nous nous réunissions pour être plus forts, plus stables et moins vulnérables en tant que famille et en tant que communauté.

Dans les OCF, on retrouve un nombre important de bénévoles qui sont un moteur puissant pour les organismes. Ces bénévoles peuvent être de tous âges et peuvent participer aux activités proposées par l’organisme s’ils le veulent. Tous les membres qui composent le conseil d’administration le font de manière bénévole. Les différents services et certaines activités peuvent aussi être soutenus en partie par des personnes impliquées bénévolement.

Les organismes communautaires, on le sait, manquent souvent de financement de la part du gouvernement et les OCF ne sont pas exclus de cette triste réalité. La moyenne du financement gouvernemental annuel de base pour un OCF est de 62 000 $ par année. Il nous faut riposter contre ce manque de financement par des collectes dans la communauté (comme la Guignolée par exemple), des demandes de subvention par projet et plus encore. C’est un sprint perpétuel. Il en faut de l’imagination et des idées originales pour espérer la longévité des activités et des services qui sont offerts. Nous ne lâcherons pas, mais nous espérons que les demandes des OCF ne passeront pas inaperçues face à notre gouvernement. En ce moment, notre organisme doit se financer par lui-même, c’est-à-dire sans l’aide des instances gouvernementales, pour 81 % de ses revenus.

Du 15 au 17 novembre 2016, nous avons participé à la grande rencontre nationale des OCF à Victoriaville pour pouvoir échanger avec d’autres personnes œuvrant dans le domaine de la Famille. La rencontre a accueilli 300 personnes de toutes les régions du Québec ce qui a permis un échange bouillonnant d’idées et d’expertise touchant aux services offerts aux familles et même aux personnes seules en situation de vulnérabilité économique ou sociale et nous a permis de constater l’ampleur du réseau.

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est aussi un organisme de bienfaisance enregistré? Pour pouvoir en être un, il faut que les activités et les services que nous offrons profitent à la population en général ou à une partie importante de celle-ci. Il faut aussi que toutes nos ressources (argent, biens, employés et bénévoles) soient consacrées à nos activités de bienfaisance. La Maison de la Famille est reconnue comme un organisme qui aide à la pauvreté même si ses services sont offerts à toute la population . Si vous donnez de l’argent pour une activité ou un service ou tout simplement pour l’organisme lui-même, vous pouvez demander un reçu de charité pour les impôts et bien sûr vous faites plusieurs heureux.

Vous n’avez jamais utilisé les services ou participé aux activités de la Maison de la Famille? Informez-vous au www.maisonfamillemrclislet.com il y en a toute une gamme offerte à tous et c’est souvent gratuit ou très peu coûteux.

Au plaisir de vous rencontrer.

Par Ariane Lacasse, intervenante

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet