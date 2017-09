  Nouvelles zones de sécurité à Saint-Pascal

Le 13 septembre se tiendra une activité de sensibilisation auprès des automobilistes et des piétons dans le cadre de l’implantation des zones de sécurité pour piétons dans certains secteurs de Saint-Pascal.

Au cours du mois d’août, une nouvelle signalisation a été implantée sur les avenues Martin, Chapleau et Bouchard ainsi que sur les rues Hudon et Saint-Elzéar afin de permettre les déplacements actifs sécuritaires.

Afin de permettre aux automobilistes et aux piétons de faire bon usage de la nouvelle signalisation en vigueur, la Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec COSMOSS Kamouraska, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et les partenaires de la démarche À pied, à vélo, ville active se mobiliseront à trois intersections pour rencontrer les usagers de la route et leur remettre de l’information, soit au coin des rues St-Elzéar et Chapleau, Taché et Sergerie et Hudon et Martin.