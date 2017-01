Une nouvelle loterie régionale pour la Fondation André-Côté

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du Défi Vélo André-Côté, la Fondation André-Côté annonce le lancement d’une toute nouvelle loterie régionale qui offrira désormais quatre grands prix d’une valeur totale de plus de 8 500 $ et profitera ainsi à un plus grand nombre de personnes.

Le Défi Vélo se clôturera, le 1er juillet prochain, par le tirage de quatre prix. Le premier consiste en un montant de 3 000 $ en argent. Le 2e prix est un vélo de route Devinci Leo 105 d’une valeur de plus de 2 750 $. Le 3e prix est un crédit-voyage de 1 500 $. Le 4e prix est un refroidisseur à vin qui inclut également 45 bouteilles de vin d’une valeur de plus de 1 250 $. Les billets sont en vente au bureau de la Fondation.

« Cette activité annuelle est devenue essentielle pour la poursuite de la mission de notre organisme. Nous trouvions aussi intéressant de faire bénéficier un plus grand nombre de personnes au tirage. La loterie remplace donc notre ancienne loto-vélo », de mentionner Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Vente des billets

La Fondation sera présente lors d’activités organisées dans la région afin de vendre des billets de sa nouvelle loterie. De plus, de nouveaux points de vente feront leur apparition au cours des prochaines semaines.

« Les gens sont toujours ouverts à soutenir la Fondation et de notre côté, nous avons besoin de la communauté kamouraskoise pour mettre en place de nouveaux projets pour répondre à notre mission. J’invite donc les gens à se procurer leur billet », ajoute Mme Nathalie Lévesque, présidente.

Pour informations, contactez la Fondation André-Côté au 418 856-4066, poste 1.