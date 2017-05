Nouvelle identité visuelle pour le Buro des sports

Crédit photo : Nathalie Paradis Photographie

Le resto-bar le Buro des sports de La Pocatière dévoilait sa nouvelle identité visuelle lors d’un 5 à 7, le mercredi 17 mai dernier.

L’établissement sera désormais connu sous le nom Le Buro Grill & Bar. Cette nouvelle image fait suite à l’acquisition de l’entreprise par Vincent Bérubé, fils du propriétaire précédent, Serge Bérubé, qui continuera d’y travailler. Ayant plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la restauration, Vincent Bérubé a travaillé durant de nombreuses années dans la région de Québec, où il a été directeur général d’un restaurant de la bannière la Cage aux sports jusqu’à tout récemment. De retour dans la région depuis peu, il prend désormais la relève de l’entreprise familiale dans l’intérêt de la développer davantage dans les prochaines années. « Le nouveau logo c’était la première étape, il y aura une nouvelle déco pour le restaurant prochainement et on veut apporter des nouveautés sur le menu, avec un nouveau visuel. À terme, ce qu’on vise, c’est élargir notre clientèle », indiquait-il.