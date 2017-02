Des nouveaux profils biologiques à l’ITA

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’Institut de technologie agroalimentaire à La Pocatière offrira des cours de trois ans axés sur les productions animales et végétales biologiques.

Précisément, les nouveaux profils biologiques s’intégreront au programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole du campus de La Pocatière. Ils concernent la production laitière, la production porcine et avicole (animaux monogastriques), la production bovine, ovine et caprine (animaux polygastriques), ainsi que les cultures végétales qui y sont associées.

L’ITA travaille sur ce dossier depuis l’automne dernier. « La demande des produits bios est en croissance, c’est une tendance à suivre », a dit la directrice générale par intérim, Isabelle Allard.

Avec ces cours, les futurs gestionnaires d’entreprises agricoles auront accès à une formation appropriée pour satisfaire aux exigences et relever les défis de l’agriculture biologique.

Déjà du bio

Le campus de La Pocatière ne part pas de zéro dans le domaine du biologique. Il possède déjà plusieurs installations à caractère biologique qui seront utilisées et mises en valeur par cette nouvelle offre de formation, soit 80 hectares de terres cultivées biologiques, une unité de production laitière biologique (ferme-école Lapokita) et une serre technologique en pleine terre exploitée selon une gestion biologique.

Quant aux professeurs, « ça reste à évaluer, mais on privilégiera à l’interne dans un premier pas », de préciser Mme Allard. On vise 15 étudiants pour la première cohorte d’automne.

Horticole

Mentionnons aussi que le programme de Technologie de la production horticole et de l’environnement sera également bonifié pour accentuer le volet biologique, tout comme la formation continue qui ajoutera plusieurs activités intégrant ce mode de production à son offre de formation à partir de l’automne 2017.