Des nouveaux équipements de cuisine pour la CDC Ici Montmagny-L’Islet

Crédit photo : Gisèle Trépanier

SAINT-JEAN-PORT-JOLI – Grâce à d’importants investissements dans sa cuisine de Saint-Jean-Port-Joli, l’organisme la CDC Ici Montmagny-L’Islet peut lancer son projet « Transformé et bien conservé ».

L’organisation a obtenu près de 15 000 $ du Pacte rural de L’Islet et a trouvé un autre 15 000 $ dans le milieu. « On a pu acheter deux poêles, congélateur, frigidaire et articles de cuisine », se réjouit Guy Drouin.

L’organisme reçoit toutes sortes de denrées, qui pourront maintenant être transformées en petits plats, grâce entre autres à une ancienne cuisinière de la Coureuse des grèves, Johanne Ouellet. « C’est bon pour les gens qui ne sont pas équipés pour se faire à manger ou sont trop malades pour le faire, bref les gens qui n’ont pas les moyens. »

Il s’agit donc d’un projet qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire en permettant aux familles et à toute personne vivant en situation précaire de bénéficier d’aliments de qualité. En maximisant les méthodes de conservation des aliments tout au long de l’année, l’équipe pourra grandement améliorer la valeur nutritive des dépannages alimentaires.

Dans un deuxième temps, le projet vise à développer l’autonomie alimentaire des ménages en offrant des activités de cuisines collectives. Les buts du projet s’articulent autour de quatre axes, soit transmettre les connaissances, augmenter le pouvoir d’achat, confectionner des recettes économiques et santé et diminuer le gaspillage alimentaire.