Nouveau panneau disponible pour les producteurs

Crédit photo : Courtoisie

L’arrivée du printemps signifie que bientôt, la machinerie agricole reprendra du service sur le réseau routier rural. Afin de prévenir les autres usagers de la route d’une présence plus abondante de machinerie lente, la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches propose depuis quelques mois un nouveau panneau aux producteurs intéressés.

Ces panneaux temporaires sont semblables à ceux que l’on retrouve à l’approche d’un chantier routier et sont de la même qualité. «Nous avons fait des essais l’an dernier et ce fut très concluant. Les producteurs qui l’ont testé ont vu une grande différence : ils nous ont rapporté que les automobilistes ralentissaient et étaient plus prudents», d’expliquer M. James Allen, 1er vice-président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Les producteurs et les entreprises de travaux agricoles à forfait intéressés à s’en procurer un peuvent contacter la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches à ses trois points de services de Saint-Georges, Sainte-Marie et La Pocatière.

Cette initiative en sécurité routière s’ajoute à d’autres, réalisées ces dernières années par la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches. Rappelons entre autres la production d’un autre panneau qui s’installe à l’arrière des remorques agricoles pour rappeler aux automobilistes que le tracteur peut tourner à gauche et d’être prudents avant de le dépasser.

Il y a quelques mois, une autre initiative fut la diffusion d’une capsule vidéo sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les élèves des écoles de conduite et la population en général au comportement sécuritaire à adopter en présence d’un véhicule agricole.