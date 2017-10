Nouveau commanditaire officiel pour la LHCS

Crédit photo : Maxime Paradis

La LHCS portera désormais le nom de Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian. Le président de la ligue, Claude Turgeon, en a fait l’annonce, mardi dernier, lors de la conférence de presse donnant le coup d’envoi à la saison 2017-2018.

Déjà partenaire de la LHCS depuis quelques saisons, Molson Canadian devient ainsi le commanditaire principal de la ligue pour la prochaine année. L’entreprise prend la place du journal Le Placoteux dans la nouvelle dénomination, suite à la fin de l’entente de cinq ans qui unissait cette dernière à l’hebdomadaire sud-côtois.

« C’est la poursuite d’une entente qui était déjà en place avec Molson Canadian et qui prend fin l’an prochain. Nous sommes confiants de pouvoir les avoir avec nous comme commanditaire officiel pour les années subséquentes », d’indiquer le président, Claude Turgeon, qui précisait que l’entente n’était pas encore négociée au-delà de la présente saison.

Huit équipes

En plus d’un nouveau commanditaire, la conférence de presse a permis de présenter les dirigeants des huit formations qui composeront la prochaine saison de la LHCS Molson Canadian. De ce nombre, mentionnons les formations de Saint-Pascal, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli et la toute nouvelle en lice, les Éperviers de Saint-Charles, anciennement rattachée à la LHBBF.

D’ailleurs, l’arrivée de cette nouvelle formation dans le secteur ouest de la ligue encourage la poursuite d’un calendrier débalancé, instauré la saison dernière lors de l’entrée en scène de Trois-Pistoles et Sainte-Marie-de-Beauce et qui permet aux différentes formations de jouer la plupart du temps contre les équipes à proximité de leur marché. « En procédant de la sorte, on veut maintenir les rivalités locales au sein de la ligue qui sont synonymes de bonnes assistances en saison régulière », d’expliquer Claude Turgeon.

LNAH

Parmi les nouveaux règlements instaurés pour la prochaine saison, mentionnons la possibilité pour les formations de recruter un joueur local ayant joué pour la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) la saison dernière. « Si on veut que cette ligue continue, on doit faire des concessions », d’ajouter Claude Turgeon, bien conscient des problèmes de recrutements de joueurs rencontrés par certaines formations de la ligue actuellement.

La saison 2017-2018 de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian doit débuter ce vendredi 6 octobre, alors que le Décor Mercier de Montmagny visitera le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli au Centre Rousseau et que les Seigneurs de La Pocatière recevront le CIEL-FM de Trois-Pistoles au Centre Bombardier. De son côté, l’Impérial de Saint-Pascal débutera sa saison à Trois-Pistoles le lendemain à 20 h.