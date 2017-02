Du nouveau pour 2017 en taekwondo

Crédit photo : Mely photographie

Avec l’accord et sous la supervision de Maître Yves St-Laurent (ceinture noire 6e dan), une nouvelle école de taekwondo voit le jour: Taekwondo Bas-Saint-Laurent.

Taekwondo Bas-Saint-Laurent est actuellement formée des Dojang de Saint-Pascal et de Saint-Athanase qui continueront de promouvoir et de faire connaitre le taekwondo au Bas-Saint-Laurent sous une nouvelle direction et un nouveau nom. Ce n’est qu’un début pour cette nouvelle école qui remplace le Club Taekwondo St-Laurent Ji Do Kwan pour ces deux localités.

La nouvelle école est dirigée par M. Sébastien Dumont (ceinture noire 4e dan). Il sera assisté de M. Sébastien Laplante (ceinture noire 3e dan).

Pour plus d’informations, contactez Sébastien Laplante, 3e dan, à Saint-Pascal au 418 492-2440, ou Sébastien Dumont, 4e Dan, à Saint-Athanase au 418 551-7890.