Notes et bougeotte se poursuivra dans les garderies

Crédit photo : Maxime Paradis

Arrivé à son terme, le projet Notes et bougeotte était à l’heure des bilans après trois années de déploiement, notamment auprès des centres de la petite enfance du Kamouraska. Les grandes lignes de ce projet, colligées à l’intérieur d’un guide d’accompagnement, doivent permettre la poursuite des ateliers par les éducatrices et les responsables de services de garde en milieu familial.

Notes et bougeotte est venu au monde en 2014. Ce projet, porté par COSMOSS Kamouraska, l’École de musique et de danse Destroismaisons et les centres de la petite enfance (CPE) La Farandole de La Pocatière et Pitatou de Saint-Pascal et Saint-Alexandre, avait pour but de tenir des activités d’éveil musical dans le but de favoriser le développement langagier chez les enfants de trois à cinq ans.

Ces ateliers ont été offerts par des enseignants en musique de l’École Destroismaisons, appuyés par une orthophoniste locale qui assurait le soutien au niveau du développement langagier. Au total, ce sont plus de 300 ateliers qui ont été offerts et qui ont permis de former 38 éducatrices et responsables de services de garde en milieu familial à raison d’une heure par semaine durant huit semaines.

Enrichissant pour tous

Directrice adjointe au CPE Pitatou de Saint-Pascal et Saint-Alexandre, Mme Sylvie Leblanc a été à même de constater les effets positifs de ces ateliers sur les enfants. Selon elle, l’impact ne s’est pas seulement fait sentir au chapitre du développement langagier. « Les enfants ont développé des habiletés sociales, de la patience, en attendant chacun leur tour pour manipuler un instrument. Ils ont également développé de l’autocontrôle en apprenant à canaliser leur énergie et à la sortir au bon moment. »

De son côté, le directeur général de l’École Destroismaisons, François Landry, parle d’un partage de connaissances avec les éducatrices des milieux d’éducation à l’enfance et d’une nouvelle expertise développée chez son corps professoral. « Ça nous permet d’envisager de développer de nouveaux partenariats. On a déjà été approché par des enseignants en musique, des CPE et des orthophonistes du secteur de Montmagny et de L’Islet », précisait-il.

Guide d’accompagnement

La fin du projet Notes et bougeotte a également permis de pondre un guide qui doit servir d’accompagnement aux éducatrices et responsables de services de garde en milieu familial et permettre à celles-ci de consolider le transfert de connaissances effectuées par les enseignants de l’École Destroismaisons. Pour ce faire, le guide propose des activités musicales que les milieux d’éducation à l’enfance pourront proposer aux enfants et qui seront désormais animées par les éducatrices elles-mêmes.