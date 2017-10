Norbert Morin souligne l’adoption du projet de loi 99

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, souligne l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale du projet de loi no 99 modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions.

Ce projet de loi, dit-il, permettra d’assurer une meilleure protection aux jeunes et de favoriser la continuité et la stabilité pour les enfants, partout au Québec.

La nouvelle loi prévoit notamment favoriser la participation active de l’enfant et de ses parents à la prise de décisions et aux choix des mesures qui les concernent et une meilleure protection des enfants victimes de négligence sur le plan éducatif, notamment en lien avec l’obligation de fréquentation scolaire.