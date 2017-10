Norbert Morin nommé Whip adjoint

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du remaniement ministériel, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a nommé M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, à la fonction de Whip adjoint du Gouvernement.

Ce dernier a indiqué qu’il s’agit d’une belle opportunité pour lui puisqu’il entretient d’excellents rapports avec ses consœurs et confrères en plus de posséder des qualités de leader auprès d’eux. « Au fils des années, j’ai réussi à tisser de véritables liens fraternels avec la grande majorité des ministres, des députés et du personnel en place. J’accepte cet honneur du premier ministre avec une immense joie et je suis prêt à relever ce merveilleux défi qui s’offre à moi. », déclare le député de Côte-du-Sud.

Poste désigné par le chef d’un groupe parlementaire, les Whips adjoints viennent en aide au Whip en chef du Gouvernement pour assurer la cohésion et l’assiduité au sein de ce groupe. Ceux-ci ont la responsabilité, entre autres, de s’assurer qu’un nombre suffisant de dépautés est présent en Chambre et aux travaux des commissions, en particulier lors d’un vote.