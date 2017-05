Nicolas Paquin reçoit le Prix du CALQ — Œuvre de l’année

Crédit photo : Courtoisie

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches décernent le prix du CALQ — Œuvre de l’année à l’auteur Nicolas Paquin pour son roman Combattre dans l’ombre.

Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis jeudi par M. Réjean Perron, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors d’une cérémonie organisée par le Conseil de la culture. Celle-ci clôturait le Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches, un événement régional majeur dédié au milieu des arts, où près d’une centaine d’invités étaient présents pour applaudir le lauréat.

L’œuvre primée

Combattre dans l’ombre est le second tome de la Trilogie romanesque Les volontaires. Alors qu’il n’existe que peu ou pas de romans francophones sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale racontés du point de vue québécois et destinés à un public adolescent, l’œuvre crée un heureux précédent. Chaque tome est consacré à un jeune Québécois qui a fait la guerre. Dans Combattre dans l’ombre, l’auteur amène ses lecteurs dans l’univers angoissant de la Résistance. Un jeune pilote canadien, dont l’avion s’est écrasé derrière les lignes ennemies, tente par tous les moyens de rejoindre l’Angleterre. Le livre est accompagné d’un guide pédagogique permettant d’approfondir les angles historique et littéraire de l’œuvre.

Nicolas Paquin

Après avoir collaboré à titre de rédacteur à des recueils, des revues culturelles, des sites internet et des blogues, Nicolas Paquin reçoit le Premier prix du concours Un Pont, une légende, organisé par Parcs Canada en 2010 pour son texte Mathias et Félicité. La même année, il publie les romans De vice ou de mort et Banlieue blanche. Aux Éditions du Phoenix, il élargit son public en rejoignant les adolescents et les adultes avec le roman à suspense Piégés. Fort de sa rencontre avec plusieurs vétérans de la Seconde Guerre mondiale, il plonge de 2014 à 2016 dans le roman d’aventures à caractère historique avec la trilogie Les Volontaires, pour laquelle il reçoit une bourse du Conseil des Arts du Canada. Un des tomes de la trilogie s’est retrouvé à deux reprises parmi les meilleurs vendeurs du distributeur Prologue.