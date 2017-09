Neuf triathlons en une journée

Crédit photo : Courtoisie Phong Bui

Le samedi 16 septembre avait lieu le défi 12 h de triathlon. Le défi consistait à utiliser les 12h afin d’enchaîner le plus de triathlon super sprint (400 m nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied). Les gens pouvaient le faire en solo, ou en équipe de deux à six personnes.

Le défi a été relevé par Phong Bui, entraîneur du club de course et multisport de La Pocatière. Il a totalisé neuf triathlons durant sa journée qui a débuté à 7 h et qui s’est terminée à 17 h.

Denis Morneau de Saint-Jean Port-Joli a aussi relevé le défi en course à pied. Il a réalisé un 75 km durant sa journée.

Cette activité visait à lever des fonds à redistribuer aux jeunes dans le cadre des triathlons scolaires.