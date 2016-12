Neuf jeunes du Club Judo-La Pocatière soulèvent la coupe Dynaco

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 17 décembre se tenait à la Polyvalente de La Pocatière l’édition 2016 de la Coupe Dynaco. L’événement regroupait une cinquantaine de jeunes des Clubs Judotani de Rivière-du-Loup et Judo-La Pocatière.

Au terme de cette rencontre sportive, neuf jeunes du Club de Judo-La Pocatière remportaient une coupe Dynaco, soit Jacob Dionne, Théophile Gilbert, Jérémy Lévesque, James Bilodeau-Cloutier, Charles Dubé, Mathis-Olivier Lizotte, Justin Lizotte, Alicia Michaud et Alice Caron. Mathis-Olivier Lizotte du club de La Pocatière s’est également signalé, accumulant que des victoires pour 27 points.

La Coupe Dynaco vise à initier les plus jeunes à l’environnement d’une compétition de judo comme l’a déjà vécu l’élite actuelle dans ces deux clubs. Les coupes Dynaco et les médailles étaient remises par M. Denis Lévesque, président de Groupe Coopératif Dynaco. Un autre partenaire s’est ajouté à cette rencontre, soit Informatique IDC, propriété de M. Hugo Dubé, lui-même judoka et ceinture noire à Rivière-du-Loup.

Pendant cette fin semaine, quatre autres judokas de l’Équipe Élite-Dynaco du club Judo-La Pocatière participaient au camp d’hiver annuel du centre national d’entraînement au Stade olympique. Jasmin Bélanger, Xavier Landry, Charles Vermette et Mark Fournier ont pu, entre autres, bénéficier des conseils d’Antoine Bouchard, 5e aux Olympiques de 2016. Le club reprendra ses activités à la mi-janvier 2017.