Nelly en présence d’Anne Émond

Crédit photo : Courtoisie

C’est en présence de la cinéaste Anne Émond (Nuit #1, Les Êtres chers), originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, que se tiendra une représentation spéciale du film « Nelly » au Cinéma Le Scénario de La Pocatière le lundi 13 février à 19 h 30. L’activité se tient en collaboration avec Promotion Kamouraska. Le film prendra d’ailleurs l’affiche du 10 au 16 février prochain.

La population est invitée à visionner ce troisième long métrage de la cinéaste au talent reconnu par l’industrie et la critique. Anne Émond sera également disponible pour répondre aux questions du public après le visionnement. Vous pouvez voir la bande-annonce du film au www.nellylefilm.com.

Synopsis

Un film librement inspiré de la vie et de l’œuvre de Nelly Arcan. Le portrait d’une femme, perdue entre ses identités irréconciliables d’écrivain, d’amoureuse, de putain et de star. Plusieurs femmes en une seule, naviguant entre grandes exaltations et grands désenchantements. Un film à l’image d’une vie violente et d’une œuvre radicale; un hommage à une écriture dense, glaçante et nécessaire.