L’art de ne pas choisir son chiot à la légère

Pour sélectionner votre futur compagnon (qui deviendra grand), il y a quelques règles simples à suivre, pour ne pas s’empoisonner la vie, ni celle du chien. Vouloir responsabiliser un enfant, acheter un chien pour une fête ou sur un coup de tête est à proscrire.

Afin de l’accueillir dans les meilleures conditions, il faut avant tout s’assurer de ne pas avoir d’allergies connues dans la famille, ne pas craindre les poils sur les vêtements ni les mordillements des meubles ou chaussures (oui, les chiots font leurs expériences et c’est normal).

Un budget annuel d’environ 1000$ est également à envisager (pour la nourriture, le vétérinaire, la pension, le toilettage, l’éducation, etc.)

Vos intérêts

Vous aimez rester chez vous ? Faire des balades en forêt ? Faire du sport ? Courir ? Chasser ? Faire du traîneau ? Garder des moutons ? Chaque race a un « standard », informez-vous sur sa morphologie (le poids, la taille, le poil, etc.) et son caractère (affectueux ou indépendant, vif ou calme, etc.). Autant de critères qui devront vous ressembler pour faire un bon match.

Ne vous trompez pas, votre petite boule de poils va grandir vite, elle aura des instincts et des besoins spécifiques.

Choisir intelligemment

Une fois la race choisie, pensez éthique, consultez les sites internet et déplacez-vous plusieurs fois. Regardez les conditions de « détention » et le caractère du père et de la mère, car votre chiot aura le même comportement. Demandez également les preuves de l’inscription de votre chiot dans un club de race reconnue.

Allez voir aussi les refuges.

Enfin, n’oubliez pas d’attendre que votre chiot atteigne l’âge de huit semaines minimum avant de faire votre choix. En choisissant votre éleveur, vous pourrez lui faire confiance et le chiot viendra à vous.

Collaboration spéciale : Arnaud Wery (Éducateur Canin Québec)