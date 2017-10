Musique classique : le génie de Mozart à Montmagny

Crédit photo : Pierre-Etienne Bergeron

Un événement classique d’envergure se tiendra le dimanche 22 octobre à 15 h à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny. L’orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Nicolas Ellis, présentera la Symphonie nº 24 et la Symphonie nº 40 de Mozart. S’ajoutera un concerto pour trombone de Johann Georg Albrechtsberger.

Pourquoi avoir marié ces deux œuvres et ses deux compositeurs ? Nicolas Ellis explique avoir réuni les deux symphonies de Mozart parce qu’elles apparaissent à des moments différents de la vie de ce compositeur. Il a écrit la première à ses débuts alors que la 40e marque la fin de sa carrière. Mozart ayant écrit 41 symphonies.

Dans la 24e Symphonie, le langage musical de Mozart était encore en développement. C’est plus épuré, plus simple et pourtant on y retrouve le charme et la beauté de la ligne mélodique de Mozart.

En fait, quinze années séparent la composition de la Symphonie nº 24 (Mozart n’avait alors que 17 ans) et celle de la Symphonie nº 40, quinze années pendant lesquelles, d’enfant prodige qu’il était, Mozart a révélé tout son génie.

Aîné de Mozart de quelque vingt ans, le Viennois Albrechtsberger illustre bien le passage de l’époque baroque au classicisme et l’émergence de nouveaux instruments solistes.

Reconnu pour ses traités de composition, Albrechtsberger a été un ami de Mozart, souligne M. Ellis. C’était un théoricien et un pédagogue reconnu, dit-il.

Ce concert sera l’occasion d’entendre le trombone en solo, ce qui est assez rare. Il sera joué par Nick Mahon.