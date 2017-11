Musique classique : Angèle Dubeau pour une dernière fois

Crédit photo : Luc Robitaille

Depuis 40 ans, la violoniste Angèle Dubeau parcourt les scènes du Québec et du monde entier pour émouvoir les gens avec la musique. Et voilà qu’elle a décidé non pas de ranger son archet, mais de déposer sa valise. Lors de cette dernière tournée, on pourra la voir le dimanche 26 novembre à 15 h, à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny.

« Mon violon va continuer de vibrer et de vous émouvoir, mais d’autres façons », lance l’artiste en entrevue téléphonique. Pendant qu’elle est en pleine forme, elle veut prendre plus de temps pour elle. Avant que le rideau se ferme, en novembre 2018, elle aura présenté une série de concerts au Québec, mais aussi en Asie et en Europe.

Angèle Dubeau n’en est pas moins reconnaissante envers son public et envers la musique qui lui a permis de voyager dans plusieurs pays, mais aussi de rencontrer des personnalités aussi prestigieuses que Nelson Mandela et la Reine Elizabeth II.

Pour cette tournée, intitulée Pour une dernière fois, Angèle Dubeau sera accompagnée de son orchestre La Pietà et proposera un programme composé d’œuvres adorées et redemandées du public, des œuvres qui ont marqué sa carrière, telle que La danse macabre de Camille Saint-Saëns. On pourra aussi entendre des pièces de son plus récent et 41e albums, consacré à Max Richter. « Ce sont des tranches de vie que je raconte à travers la musique », dit-elle en parlant du concert.

Avec sérénité

Angèle Dubeau dit vivre cette ultime tournée avec sérénité, mais aussi avec beaucoup d’émotions. Elle a donné au public, mais le public lui a aussi donné beaucoup.

« J’en suis venue à la conclusion que je pourrais faire vibrer mon violon sans la fatigue et le stress du voyage et des concerts quasi quotidiens, un luxe qui vient avec le temps; le temps, une denrée bien rare dans ma vie », raconte la musicienne.

Angèle Dubeau mène une carrière exceptionnelle qui l’a conduite sur les plus grandes scènes du monde, dans plus d’une quarantaine de pays. En carrière, Angèle Dubeau a vendu plus de 600 000 albums et récolté au-delà de 35 millions de streams répartis dans plus de 100 pays.

Angèle Dubeau et la Pietà ont remporté le Félix 2017 de l’album de l’année — classique/orchestre et grand ensemble pour Silence on joue — prise 2.