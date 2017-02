Musée maritime du Québec : forte participation à l’Expédition polaire

Crédit photo : Courtoisie

Les quatre groupes organisés par le Musée Maritime du Québec (MMQ) pour vivre une expérience de plein air exceptionnel sur l’estran glacé du fleuve ont tous affiché complet.

Guidées par la coordonnatrice de l’action culturelle et des programmes éducatifs du MMQ, Mme Sophie Royer, 62 personnes ont parcouru la distance entre le Musée et le Rocher Panet dans des conditions hivernales ensoleillées et agréables pour la saison.

Cette activité, plutôt audacieuse, en était à sa deuxième édition. Elle a permis à des résidents provenant de toute la région de la Côte-du-Sud de vivre une courte immersion dans des conditions assez similaires à celles que le capitaine Bernier et son équipage ont connues lors de leurs légendaires expéditions dans l’Arctique Canadien.

Témoignage

À la fin de la marche polaire, les randonneurs étaient invités à se réchauffer dans une tente prospecteur installée près de la rive. La présence du capitaine Réjean Gamache, résident de la région ayant lui-même navigué dans les eaux glacées de l’Arctique, a permis aux participants d’entendre des récits qui ne pouvaient que résonner avec ce qu’ils venaient d’expérimenter. Le capitaine Gamache a dépeint plusieurs de ses expériences de marin dans le Grand Nord.

Les organisateurs n’ont pu ajouter qu’un groupe aux trois qui étaient prévus. Les randonnées sur l’estran glacé du fleuve ne peuvent se faire que pendant les marées basses, ce qui limite le nombre de départs possibles. Cette situation a empêché un certain nombre de personnes, qui n’avaient pas réservé, de participer à l’un des quatre départs. L’équipe du MMQ prend bien note de l’intérêt du public et travaille déjà sur une formule qui pourra permettre la participation d’un plus grand nombre de personnes en 2018.