La MRC de Kamouraska sa mission, sa vision et ses valeurs

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de Kamouraska a présenté le 1er février dernier sa mission, sa vision et ses valeurs (MVV). Il s’agit en quelque sorte pour son personnel de se donner une vision commune.

Cette démarche avait été entreprise avant le déménagement des bureaux dans l’édifice Claude-Béchard, note le préfet suppléant, M. Jean Dallaire. Déjà, des efforts avaient été faits pour faire connaître les principaux mandats de la MRC, mais il n’y avait pas d’énoncé de sa mission, de sa vision et de ses valeurs organisationnelles qui dictent ses grandes orientations, ses choix et priorités d’action.

« Le fait que ce soit écrit fait qu’on y pense de façon plus régulière », souligne M. Dallaire. Tous pourront travailler dans un but commun, selon lui. De son côté, le directeur général, Yvan Migneault, souhaite qu’elle devienne un outil de mobilisation et un guide pour la prise de décision.

Équipe

Ce processus a impliqué dès le départ l’ensemble des membres de l’équipe. Un comité de ressources humaines élargi a été mis sur pied pour élaborer les MVV. Il est animé par la directrice générale adjointe, Maryse Hénault-Téssier.

L’activité du 1er février se voulait plus qu’un simple lancement des MVV, selon M. Yvon Soucy, préfet élu. « C’est le début d’une démarche d’appropriation afin que celles-ci soient vivantes, vécues et véhiculées au quotidien », dit-il.

En voici les grandes lignes :

Sa mission

« Dans le cadre des mandats qui lui sont confiés par la Loi et par ses municipalités constituantes, assurer une planification harmonieuse de l’aménagement et du développement du territoire, en valorisant et consolidant le sentiment d’appartenance et la solidarité régionale, par une approche concertée, des services de qualité et une gestion responsable et durable des ressources. »

Sa vision

« La MRC de Kamouraska mise sur les compétences de son équipe et sur la concertation de ses élus pour évoluer vers une organisation encore plus efficace et efficiente, valorisée et appuyée par ses municipalités, respectée par ses partenaires et reconnue par sa population. »

Ses valeurs

« Pour appuyer sa mission et réaliser sa vision, l’équipe de la MRC se rallie autour des valeurs de respect, d’engagement, d’intégrité, de transparence et de reconnaissance. »