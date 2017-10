MQAA : Ah, la vache!

Crédit photo : Maurice Gagnon

En cours jusqu’au 30 septembre 2018, l’exposition « De l’étable au musée » présentée au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière (MQAA) met en vedette la vache sous tous ses aspects.

Réalisée par le Musée de Charlevoix, avec la participation du MQAA, cette exposition nous fait découvrir la place de la vache dans l’histoire, l’agriculture, l’économie et même dans la culture populaire. Elle aborde les productions laitière et bovine.

Tout en étant ludique, elle nous permet, à travers des œuvres d’art, des photos et des objets, de voir les différentes races de vaches et bovines, de mieux connaître les soins vétérinaires, la question de la mise en marché, des quotas, etc.

L’art populaire est mis en vedette grâce à 56 œuvres d’art provenant de la collection du Musée de Charlevoix.

Parmi les objets exposés, on peut voir le contenu de la valise de l’inspecteur de lait et une variété d’instruments utilisés en médecine vétérinaire. Découvrez aussi plusieurs expressions en lien avec la vache.

Il y a beaucoup à apprendre sur cette fidèle amie des agriculteurs. Cette exposition nous montre à quel point les vaches ont marqué et marquent encore aujourd’hui la vie quotidienne des gens.

« De l’étable au musée » est une présentation des Producteurs de lait du Québec. Le projet a été réalisé grâce à l’appui financier des la Culture et des Communications du Québec.