Le Morpho Bleu : démarrage d’un nouveau groupe de soutien au deuil

Crédit photo : Courtoisie

Un nouveau groupe de soutien au deuil démarrera le mardi 17 janvier prochain, à La Pocatière.

Cette formule permet aux personnes ayant vécu la perte d’un proche par le cancer ou une maladie incurable et qui ont de la difficulté à surmonter le deuil, de partager leur histoire et de trouver du réconfort dans l’échange avec d’autres personnes endeuillées. Tout en suivant une démarche progressive et adaptée, les rencontres permettent de transmettre de l’information sur le deuil tout en favorisant le partage et l’écoute dans le but de créer un lieu propice au soutien mutuel.

Les rencontres de groupe sont d’une durée de neuf semaines et sont supervisées et animées par Mme Dominique Pineault, coordonnatrice des services de la Fondation André-Côté. Mme Pineault possède une formation spécifique, donnée par la Maison Monbourquette et adaptée à l’animation des groupes d’entraide sur le deuil. Elle saura fournir aux participants tout le soutien nécessaire afin de les amener à retrouver la sérénité et l’équilibre intérieur.

Si vous êtes touché de près par le deuil ou si vous connaissez une personne dans cette situation, contactez-nous à la Fondation André-Côté au 418 856-4066, poste 2.