Montmagny-L’Islet : une troisième édition pour Face aux Dragons

Crédit photo : Maxime Paradis

Les jeunes entrepreneurs des MRC de Montmagny-L’Islet pourront de nouveau soumettre leurs projets entrepreneuriaux au concours Face aux Dragons, de retour pour une troisième année. Au total, le concours s’engage à verser 8000 $ en bourses aux participants qui se démarqueront.

Initié par les Carrefours jeunesse-emploi des MRC de Montmagny et de L’Islet, le concours entrepreneurial Face aux Dragons a été créé pour encourager et stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes. Il est présenté cette année en partenariat avec les Caisse Desjardins de Montmagny-L’Islet.

Le concours s’adresse aux élèves de deuxième et troisième cycle du primaire, des écoles secondaires, des centres d’éducation aux adultes et de la formation professionnelle, ainsi que ceux du niveau collégial. Ils sont invités à s’inscrire d’ici le 9 janvier 2018 sur le site faceauxdragons.com. Par la suite, ils auront jusqu’au 15 janvier 2018 pour soumettre leur plan d’affaires et leur montage financier.

Fonctionnement

À l’image de l’émission Dans l’œil du Dragon à Radio-Canada, les jeunes entrepreneurs devront présenter leur projet aux Dragons, dans l’espoir de repartir avec une des bourses de plus de 600 $. Pour ce faire, les cinq dragons de cette troisième édition, M. Réjean Lemieux de Mallette à Montmagny, M. André Dufresne, directeur d’usine chez Teknion à Montmagny, Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic, M. Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, et Mme Véronique Gagnon, vice-présidente chez Transport St-Pamphile, se déplaceront dans les écoles du territoire pour assister à la présentation des différents projets.

Ce concours est une belle façon d’assurer une relève entrepreneuriale dans notre milieu et de créer un dynamisme économique.

Deux flammes, la flamme Desjardins et la flamme Rousseau Métal, remises à des projets coups de cœur déterminés par les Dragons, viennent augmenter la valeur total des bourses redistribuées à 8000 $. « Ce concours est une belle façon d’assurer une relève entrepreneuriale dans notre milieu et de créer un dynamisme économique », d’indiquer Mme Francyne Pelletier, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, également présidente d’honneur de cette troisième édition.

L’an dernier, le concours a redistribué 5200 $ en bourses parmi les 16 projets présentés au concours. Cent trente jeunes y avaient participé. Les organisateurs s’attendent à une participation encore plus élevée cette année.