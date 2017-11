À Montmagny : les Hay Babies pourraient être votre coup de cœur de l’année

Crédit photo : Courtoisie

Les Hay Babies seront à Montmagny, le jeudi 30 novembre à 20 h, à la salle Promutuel Assurance. Elles présenteront leur spectacle La 4e dimension inspiré de leur album éponyme.

Les Hay Babies, c’est trois filles aux personnalités colorées et toutes originaires du Nouveau-Brunswick. Katrine, Viviane et Julie entremêlent leurs accents pour créer une ambiance flamboyante et présenter leur propre recette d’indie-folk-country.

Au bout du fil, Julie Aubé nous raconte comment est née cette association entre les trois chanteuses. « On s’est rencontrées lors d’un festival et on s’est dit que ce seraient le fun de travailler ensemble », lance l’auteure-compositrice-interprète. Six ans plus tard, la magie opère toujours. La formation est en ascension.

La 4e dimension est un album audacieux, différent du précédent, aux sonorités réinventées dans un style rock rétro. « On ne voulait pas faire que du folk », lance Julie Aubé. Les trois filles se sont entourées de trois musiciens pour cette tournée qui les amène dans plusieurs villes au Québec où l’accueil est très bon. Le spectacle mise sur leur nouvel opus, mais aussi sur les chansons de leur album précédent et de leur EP.

Katrine, Viviane et Julie mènent en parallèle leur propre carrière. Une fois réunie, chacune apporte ses compositions. « Grâce à nos projets personnels, ça devient de plus en plus facile de créer ensemble », explique Julie Aubé.

Quand on compare les Hay Babies à Lisa Leblanc, par leurs sonorités et leurs accents, Julie Aubé n’est pas du tout offensée. Elle trouve même la comparaison flatteuse. « Les Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick, on est influencé par la musique américaine », dit-elle.

Comme elles viennent du Nouveau-Brunswick et moins présentes à la télévision québécoise, les Hay Babies ont encore à se faire connaître au Québec. Les chances sont grandes qu'elles soient votre coup de cœur de l'année.