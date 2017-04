Mont-Carmel : Nouveau nom pour la Corporation de développement

Crédit photo : Maxime Paradis

La Corporation de développement de la forêt communale de Mont-Carmel change de nom et devient la Corporation de développement de Mont-Carmel. L’organisation, autrefois centrée sur le développement d’une gestion intégrée et multiressources du territoire carmelois, veut désormais axer son travail autour du développement socio-économique de la municipalité.

C’est en 2008 que la Corporation de développement de la forêt communale de Mont-Carmel a vu le jour, dans la foulée de l’obtention d’un «Laboratoire rural» par la municipalité. Pendant six ans, celui-ci s’est consacré à la gestion de la ressource forestière, le développement de la filière de biomasse forestière ainsi que le volet récréotouristique par l’intégration de la gestion du Camping du Lac de L’Est.

La fin du programme en 2014 a été l’occasion pour la municipalité d’entamer une réflexion sur l’avenir de la corporation. «On a fait un lac à l’épaule l’automne dernier avec des gens du milieu et des membres du conseil municipal. On s’est demandé comment la corporation pouvait être plus efficace en matière de développement au sein de la municipalité», d’expliquer le maire de Mont-Carmel, M. Denis Lévesque.

Il en est ressorti une nouvelle mission visant à stimuler le développement socio-économique du territoire en mettant en valeur et en exploitant les différents potentiels de la municipalité, en collaboration avec les «forces vives» du milieu. Pour accompagner ce nouvel objectif, la partie «forêt communale» a été retirée du nom de la corporation. Néanmoins, cette dernière continuera de gérer le Camping du Lac de L’Est et le droit de coupe sur le territoire de la municipalité comme c’était le cas auparavant.

Oser

À partir de maintenant, la Corporation de développement de Mont-Carmel cherchera à travailler les différents défis ciblés lors de la réflexion stratégique effectuée l’automne dernier, et cela, à partir de projets créatifs et originaux issus du milieu. L’espace de coworking au deuxième étage des bureaux de la Caisse Desjardins de Mont-Carmel est un bon exemple d’initiative dans laquelle la corporation désire s’investir. «Ce qui est beaucoup ressorti du lac à l’épaule, l’automne passé, c’est qu’il faut oser. Il y a toujours eu un fort esprit entrepreneurial dans le passé à Mont-Carmel et la corporation veut être digne de cet héritage», d’expliquer Émilie Dupont, directrice.

Indépendance

Indépendante de la municipalité sur le plan administratif, la Corporation de développement de Mont-Carmel collaborera avec la municipalité dans le respect de son plan développement, mais pourra également suggérer des projets et des initiatives au conseil municipal. «Ce n’est pas à sens unique. Tout ce que nous voulons, c’est qu’il y ait une cohésion dans le développement et le rayonnement de Mont-Carmel. Autrement, la corporation est entièrement indépendante du conseil municipal», de préciser Denis Lévesque.

Financièrement, la corporation de développement de Mont-Carmel est également entièrement autonome, ne jouissant d’aucun apport monétaire en provenance de la municipalité. Elle peut toutefois avoir recours à des aides financières ponctuelles, par le biais de subventions gouvernementales, dans la réalisation de certains projets.