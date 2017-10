Mont-Carmel : L’École Notre-Dame inaugure sa nouvelle bibliothèque

Crédit photo : Maxime Paradis

Les gens s’étaient réunis jeudi soir à l’École Notre-Dame de Mont-Carmel pour l’inauguration de la nouvelle bibliothèque.

Le projet, évalué à 10 000 $, a été rendu possible grâce à la détermination de deux enseignantes de l’école, Mmes Louise Pelletier et Geneviève Caron, l’ancien directeur de l’école, M. Denis Bastille et de généreux bénévoles et commanditaires.

« Quel beau travail d’équipe! Aujourd’hui, c’est la journée des enseignants et on a un bon exemple comment ils sont dévoués », d’indiquer Mme Nathalie Nolin, aujourd’hui directrice de l’école.

En plus d’une visite des lieux, les gens présents ont pu assister au dévoilement d’une plaque de remerciements aux bénévoles et aux commanditaires ayant appuyé le projet.