Mont-Carmel célèbre son 150e anniversaire en 2017

Crédit photo : Photo tirée du Facebook Fête du 150ième de Mont-Carmel.

2017 n’est pas seulement l’année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, mais également celle du 150e de Mont-Carmel. Lancée le 7 janvier dernier, la programmation entourant les festivités culminera durant la fin de semaine du 22 au 25 juin prochain.

Une messe, différentes allocutions et un spectacle de Rose Dionne, originaire de Mont-Carmel, ont marqué le lancement de la programmation samedi dernier. Selon l’agent de développement de la municipalité, Marie-Ève Paradis, le but de la journée était de rejoindre l’ensemble des générations. Le prochain rendez-vous, un souper-bénéfice, aura lieu le 1er avril prochain. Par la suite, les fêtes culmineront avec une série d’activités qui seront tenues du 22 au 25 juin, en même temps que la Fête nationale. « Le clin d’œil qu’on a fait aux générations lors du lancement des festivités nous a permis de rejoindre l’ensemble des familles de Mont-Carmel. C’est vraiment dans le même esprit que se déroulera la grosse fin de semaine de juin », d’indiquer Marie-Ève Paradis. Un dépliant a déjà été envoyé aux résidents de Mont-Carmel à cet effet. Autrement, elle sera également disponible sur le site internet de la municipalité et la page Facebook de l’événement.

En plus de l’agente de développement, un total de huit bénévoles ont travaillé à l’organisation de ces festivités, en collaboration avec d’autres comités et organismes du milieu. Toujours en recherche de commanditaires pour l’organisation de la grosse fête, le comité des fêtes est dans l’attente d’une possible subvention entourant les festivités du 150e du Canada. « Il y a une ouverture de ce côté-là », de conclure Marie-Ève Paradis.