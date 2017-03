Mont-Carmel aura son espace de coworking

Crédit photo : Maxime Paradis

Un partenariat entre la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et la Corporation de développement de la forêt communale de Mont-Carmel permettra la mise en place d’un espace de coworking dans le centre de services de la caisse à Mont-Carmel. Advenant un financement adéquat, le projet pourrait même voir le jour dès septembre prochain.

Le coworking est un nouveau type d’organisation du travail qui regroupe des travailleurs indépendants qui décident de partager un lieu commun pour briser l’isolement du travail à la maison. En plus des espaces, ils partageront, la même connexion internet, ou le même photocopieur, à titre d’exemple.

Partout dans le monde, ce type d’espace gagne en popularité devant le nombre croissant de travailleurs autonomes. Dans la région, un espace semblable est prévu dans le projet de reconversion de l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska et un projet similaire est actuellement à l’étude dans L’Islet-Nord. «À Mont-Carmel, l’idée a été développée à la suite des consultations qui ont eu lieu dans la municipalité. C’est une façon d’attirer des jeunes dans la région, donc de nouvelles familles, mais également de promouvoir l’entrepreneuriat», d’expliquer Marie-Ève Arbour, chargée de projet pour la Corporation de développement de la forêt communale de Mont-Carmel.

Avec la caisse

Plutôt bien avancé, le projet d’espace de coworking de Mont-Carmel est prévu au centre de services de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska. Une entente d’intention permettra à la Corporation, qui assure le développement du projet dans sa première phase, d’utiliser les espaces fournis par la Caisse pour la première année. «C’est une période d’essai. Par la suite, on évaluera le genre de structure juridique qu’on aimerait que le projet prenne et on statuera sur une entente plus formelle», d’indiquer la chargée de projet.

De son côté, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska se réjouit de ce partenariat et y voit une belle occasion d’utiliser un de ses bâtiments au maximum de sa capacité, selon son président, M. Pierre Leclerc. Mentionnons que le projet est prévu au deuxième étage du bâtiment. Les espaces ciblés sont la salle de conférence et la cuisine.

Échéancier

Actuellement à la recherche de financement, l’espace de coworking pourrait voir le jour aussi rapidement qu’en septembre 2017, si tout se déroule comme prévu. «On pourrait ouvrir demain matin si on le désirait, mais on désire que le tout soit vraiment attrayant et convivial pour stimuler la créativité et inciter à la concentration. C’est pourquoi on doit faire quelques petites rénovations avant d’ouvrir l’espace», de préciser Marie-Ève Arbour.

Déjà quatre personnes seraient intéressées à s’installer au futur espace de coworking de Mont-Carmel, ce que Marie-Ève Arbour considère comme étant le minimum pour être en mesure d’assumer les frais d’électricité, de chauffage et de télécommunications. Idéalement, elle aimerait recruter 10 travailleurs pour débuter le projet. Ce nombre pourrait augmenter au fil du temps.