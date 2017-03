Crédit photo : Courtoisie

La propriétaire de journaux Marie-Andrée Prévost a lancé le mouvement « Mon journal, j’y tiens! », pour éveiller la conscience des citoyens sur leur rapport avec leur journal régional et de la nécessité de le soutenir pour en assurer la survie.

La propriétaire de L’Étoile et Première édition à Vaudreuil-Dorion s’est d’abord dite « écœurée d’entendre que les gens ne lisent plus les journaux et qu’ils vont tous sur le web », pour reprendre ses propos. « J’ai commencé à lancer ce que je pourrais appeler une “enquête” et j’ai vérifié tout ça. Ce n’est pas vrai. Ce qui arrive, c’est que les gens avec leur journal, ça peut parfois être comme un vieux couple. Des fois, on tient l’autre pour acquis. Il y a beaucoup d’incompréhension sur le fonctionnement des journaux aussi », dit-elle.

Depuis longtemps, les propriétaires de journaux comme elle font des représentations auprès du gouvernement. Mais la seule voix qui reste à entendre, c’est celle des citoyens, croit-elle. « L’information est un droit fondamental et un rempart indispensable à notre démocratie », estime Mme Prévost. Elle ajoute qu’elle ne connaît aucun média autre que les journaux régionaux gratuits qui arrivent directement chez chaque citoyen sans égard à son âge, son statut social, son revenu.

Les journaux régionaux ont actuellement plusieurs batailles à mener. Ces derniers temps, on veut entre autres éviter que le gouvernement permette aux municipalités de ne plus annoncer leurs avis publics dans les journaux régionaux.

Elle souhaite aussi, par ce mouvement, rétablir le discours qui dit que plus personne ne lit son journal ou ne s’annonce dans le papier. « On a déjà de bons résultats suite au mouvement, beaucoup de commentaires. L’objectif est d’éveiller les consciences et de permettre aux citoyens de démontrer leur appui », conclut-elle.