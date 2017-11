Moisson Kamouraska recevra  une somme de 1 133 $ grâce à Tim Hortons.

Crédit photo : Courtoisie

Ce sont de nombreux sourires qui ont été partagés dans la ville de La Pocatière en septembre, dans le cadre de la campagne de financement annuelle biscuit Sourire de Tim Hortons qui a permis d’amasser 1 133 $ au profit de Moisson Kamouraska.

Pendant une semaine les invités chez Tim Hortons ont eu l’occasion d’acheter des biscuits Sourire aux brisures de chocolat à 1 $, dont toutes les recettes ont servi à soutenir la communauté locale. « Encore une fois cette année, la campagne de financement a été couronnée de succès et nous sommes reconnaissants envers nos invités loyaux pour leur formidable générosité », a dit M. Éric Leclerc, propriétaire de restaurant Tim Hortons. L’intégralité des recettes amassées par la vente de biscuits Sourire cette année viendra en aide à Moisson Kamouraska qui dessert six MRC dont Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.