Crédit photo : Courtoisie

Le père Noël a mandaté ses lutines pour une mission spéciale à Sainte-Louise, le 19 décembre dernier.

Un défi de taille : cuisiner le plus de tourtières possible pour les bonnes gens. Elles ont relevé le défi avec fierté et brio. Tout en fredonnant des airs de Noël et en se remémorant les souvenirs d’antan, elles ont concocté 93 tourtières avec joie et entrain. Un charmant lutin plein de bonté s’est tapé toute la vaisselle tandis qu’un autre a sorti son traîneau pour livrer quelques victuailles. Le père Noël a donc pu continuer sa distribution, l’esprit tranquille, sachant que maintenant, Sainte-Louise a ses propres lutins et lutines pour veiller sur ses bonnes gens… En retour, les lutins et lutines ont demandé au père Noël de transmettre aux petits leur amour, leur bonté, et leur joie.