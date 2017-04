Mission accomplie pour le Tournoi provincial d’improvisation de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

C’est à l’école secondaire Chanoine-Beaudet que s’est tenue la 16e édition du Tournoi provincial d’improvisation de Saint-Pascal. Ce tournoi, organisé par l’école Chanoine-Beaudet, est maintenant considéré comme un incontournable dans le monde de l’improvisation au secondaire.

Cette année, un vent de fraîcheur a entraîné des changements. Deux nouvelles divisions (amicale et compétitive) et catégories (cadette et juvénile) ont été créées. Ces nouvelles divisions et catégories ont permis, entre autres, à nos jeunes débutants improvisateurs de recevoir, tout au long des improvisations, une formation pédagogique, entre autres, sur les pénalités et règlements donnés par nos arbitres. De plus, ces divisions et catégories ont aussi permis de classer les équipes selon leur calibre.

Cette 16e édition qui s’est déroulée le 31 mars, 1er et 2 avril a permis à 31 équipes, en provenance de partout au Québec, de s’inscrire à ce tournoi. Ces équipes ont joué 90 parties sur quatre différents plateaux de jeu.

L’école secondaire Chanoine-Beaudet a pu compter sur ses trois équipes d’improvisation ayant pour entraîneuse Mme Catherine Legault, enseignante de mathématiques.

Les gagnants pour la catégorie juvénile compétitive sont les Galéjades du Collège Saint-Charles Garnier; pour la catégorie cadette compétitive, Les Goyaves du Collège Saint-Lambert; pour la catégorie juvénile amicale, le Vis Comica de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et pour la catégorie cadette amicale, Les Épatants de Pointe-aux-Trembles. L’équipe locale a mérité le trophée de la plus belle mixte dans sa catégorie.

Le samedi 1er avril, de la formation concernant la LNI a été transmise aux équipes inscrites par M. Simon Rousseau, comédien. De plus, deux recrues mandatées par la Corporation secondaire en spectacle ont sélectionné des joueurs et des joueuses qui participeront aux Jeux de la Francophonie canadienne à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 11 au 15 juillet 2017.