Miguel Forest expose L’esprit des lieux à Rivière-du-Loup.

Crédit photo : Courtoisie

À travers des représentations de nos espaces habités, Miguel Forest propose un parcours à la fois poétique et introspectif sur les constructions qui partagent notre quotidien. Le peintre a recueilli et transformé quelques-unes de ces empreintes culturelles par lesquelles nous nous situons dans l’espace.

Né en 1971 à Repentigny, Miguel Forest vit et travaille à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Il détient une attestation d’études collégiales en graphisme du Collège Salette de Montréal (1992). Depuis 1995, il a réalisé plus d’une dizaine d’expositions solo et participé à une quarantaine d’expositions collectives.

Miguel Forest s’intéresse aux liens que l’être humain entretient avec son environnement. À travers ses œuvres, il désire créer des ambiances spécifiques, en privilégiant le thème de l’espace entendu dans sa forme la plus élargie : la nature, la ville, la maison. Le passage du temps, inséparable de celui d’espace, l’interpelle également. Par une gestuelle spontanée et sûre, Miguel Forest veut produire des images fortes, dont la structure de composition est simple, dépouillée, tout en étant visuellement percutante. L’exposition est présentée du 2 avril au 28 mai prochain.