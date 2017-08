Michel Goulet au tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Photo tirée de Wikipedia.

Tout comme l’an dernier, d’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey participeront au tournoi de golf de la Fondation du Cégep, le 19 août à Saint-Pacôme.

Ainsi, on assistera au retour d’Alain Côté et d’Yves Racine qui ont joué pour plusieurs équipes. L’autre Alain Côté des Nordiques sera aussi de la partie ainsi que Jocelyn Lemieux, Claude Lapointe et Luc Dufour.

De plus, directement du Colorado, l’ancienne vedette des Nordiques de Québec, Michel Goulet, sera également de la partie. Ce dernier en sera à sa première participation au tournoi et sera heureux de rencontrer les amateurs de hockey.

Il est toujours possible de s’inscrire au tournoi ou au souper au golf@cegeplapocatiere.qc.ca ou au 418 856-1525 poste 2391.