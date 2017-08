Michel Faubert heureux d’être associé à la Fête des chants de marins

Crédit photo : Courtoisie

Le célèbre conteur et chanteur membre des Charbonniers de l’enfer, Michel Faubert se dit très heureux d’être président d’honneur et porte-parole de la 19e édition de la Fête des chants de marins, du 16 au 20 août prochain. L’événement lui permettra de renouer avec une partie du patrimoine maritime qui compose son répertoire.

Originaire de Rigaud en Montérégie, Michel Faubert l’avoue bien humblement, il est plus familier avec le patrimoine québécois lié à la terre et à l’agriculture qu’aux traditions maritimes. « Pour quelqu’un de la Gaspésie, la mer a sûrement un tout autre sens, mais pour moi, mon passé de marin se limite pas mal à celui de corsaire dans une chaloupe à fond plat sur le lac des Deux Montagnes », raconte-t-il à la blague.

Néanmoins, sa passion pour l’histoire du Québec et du Canada l’a quand même amené à s’imaginer tous ces explorateurs européens qui ont remonté le fleuve pour découvrir ce vaste continent qui ne demandait qu’à être exploré. « Dès que je me retrouvais en bordure de l’eau, petit, je rêvais à ça », confie-t-il.

C’est pourquoi il se dit heureux et fier d’être président d’honneur et porte-parole de l’édition 2017 de la Fête des chants de marins. « Ça m’interpelle beaucoup sur ma propre démarche de collection orale. J’ai appris beaucoup de choses au fil du temps en rencontrant des gens qui m’ont partagé des contes et des légendes maritimes. C’est un peu tout ça que je vais partager lors de ma conférence chantée prévue le samedi après-midi, avec Sylvie Paquette comme invitée spéciale », de mentionner M. Faubert.

Gros noms

Présentée sous le thème « D’un océan à l’autre », l’édition de cette année permettra un voyage musical pancanadien en recevant divers artistes en provenance de la Côte-Ouest jusqu’aux Maritimes. Outre Michel Faubert, mentionnons la présence de Kevin Parent, Le Vent du Nord et Danny Boudreau, pour n’en nommer que quelques-uns.

Directement de la Bretagne, les Biches Coccottes doivent également apporter une touche féminine à cet univers traditionnellement masculin, d’indiquer Michel Faubert.

Pour la programmation complète et la billetterie, rendez-vous au chantsmarins.com.