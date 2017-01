Le métier de parlementaire présenté à des étudiants

Crédit photo : Courtoisie

Cet automne, le député fédéral Bernard Généreux a lancé un appel aux écoles de sa circonscription afin de proposer une expérience enrichissante à tous les élèves. Ce dernier entreprend une tournée des institutions scolaires en 2017, année du 150e anniversaire de la Confédération.

Le but est d’expliquer le Parlement d’Ottawa, son fonctionnement ainsi que le travail de député. À titre d’exemple, le régime parlementaire, la charte des droits et libertés, les pouvoirs inhérents au gouvernement, le processus d’adoption de lois et les institutions que sont la Chambre des communes et le Sénat feront l’objet de discussions. Chaque rencontre est bâtie sur mesure, entre le professeur, la direction de l’école et l’équipe du député.

Le langage franc et imagé du député permet aux élèves des niveaux primaire et secondaire ainsi qu’aux jeunes adultes étudiant un métier de découvrir les fondements de leur société. L’objectif est de créer des échanges, des discussions, ainsi que de les sensibiliser aux devoirs de la vie citoyenne.

« De toute évidence, j’ai beaucoup de plaisir à réaliser ces ateliers. À chaque fois, je suis agréablement surpris de l’intérêt et de la connaissance générale des élèves, probablement en raison de la présence de parlements étudiants dans les écoles et du travail incommensurable des enseignant (e) s. Il ne faut jamais sous-estimer l’intérêt des jeunes pour la chose publique et la science politique. Plus tôt ils sont conscientisés à leur rôle et à leur potentiel, plus ils s’informent et s’intéressent, plus ils développement l’audace de s’impliquer autant localement qu’à grande échelle dans leur communauté. Je souhaite alimenter leur curiosité face au fonctionnement de notre démocratie » déclare M. Généreux.

Les rencontres durent approximativement 75 minutes et sont offertes gratuitement aux écoles de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup qui en font la demande.