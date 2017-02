Messmer fascinera Montmagny.

Crédit photo : Courtoisie

Dimanche dernier à l’émission Accès illimité, Messmer s’est dévoilé, et en a profité pour annoncer un nouveau spectacle. La bonne nouvelle? Le fascinateur sera de passage à Montmagny deux soirs plutôt qu’un les 21 et 22 avril 2018 à la salle Edwin-Bélanger.

Les membres VIP auront du 13 au 17 février pour acheter leur billet afin de conserver la priorité sur leur siège.

Pour les membres Privilège, la période d’achat est du 20 au 24 février.

Le vendredi 24 février, les groupes de 20 personnes et plus (entreprises et clubs sociaux) pourront acheter des billets.

L’admission générale, quant à elle, aura lieu à compter du samedi 25 février dès minuit sur le web et dès 9 h chez Jean Coutu.

L’achat de billets directement au bureau des Arts de la scène sera possible dès 8 h le lundi 27 février.