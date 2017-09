Mes soins restent ICI déplorent l’inaction du ministre Barrette

Crédit photo : Maxime Paradis

Le comité Mes soins restent ICI déplorent l’inaction du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, concernant les différentes problématiques de services à la population soulevées à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. En point de presse vendredi matin, ses représentants ont rappelé certaines d’entre elles.

Citoyens et membres du personnel hospitalier parlaient toujours d’une seule et même voix, vendredi matin, lors du point de presse du comité Mes soins restent ICI. Ceux-ci s’étaient réunis dans le stationnement de l’hôpital de La Pocatière pour rappeler que rien n’avait été réglé au cours des derniers mois, malgré une marche citoyenne ayant réuni des milliers de personnes en mai, une pétition de plus de 9000 noms déposée à l’Assemblée nationale en juin et une lettre conjointe entre le comité et les élus kamouraskois adressée au ministre Gaétan Barrette, envoyée le 10 juillet.

« On a reçu quelques accusés de réception de la lettre, mais rien n’a bougé », d’indiquer M. Jean Martin, porte-parole citoyen de Mes soins restent ICI et retraité du milieu de la santé.

Huit problématiques

Au total, le comité a rappelé les huit problématiques qu’il juge nuire à la qualité des soins de proximité offerts aux citoyens du Kamouraska. De ce nombre, rappelons la découverture en anesthésie, que le comité évalue à 93 jours entre avril et septembre, et le maintien de la consultation de médecins spécialistes au Kamouraska de façon permanente dès 2018.

« Nous savons que l’urologue et les orthopédistes du CISSS de Chaudière-Appalaches pourront continuer de voir des patients au Kamouraska, mais nous n’avons toujours pas d’informations concrètes concernant les visites de cardiologues et pneumologues de Rimouski, qui doivent prendre la relève dans trois mois », de préciser la Dre Marie-Ève O-Fromentin, porte-parole des professionnels de la santé au sein du comité.

Gestes concrets

Questionnée à savoir si le comité aimerait rencontrer de nouveau le ministre Barrette pour lui rappeler les problématiques rencontrées sur le terrain à l’hôpital de La Pocatière, Marie-Ève O-Fromentin a répondu espérer davantage des gestes concrets. « Mais s’il veut nous rencontrer de nouveau, nous l’accueillerons à bras ouverts », ajoutait-elle.

À savoir si le comité n’est pas rendu à interpeller d’autres régions vivant des problématiques similaires en santé pour faire front commun devant le ministre, la Dre Fromentin a répondu ceci : « Il n’est pas encore question de concertation avec d’autres milieux, mais oui, nous sommes actuellement en contact avec d’autres petites régions comme la nôtre qui font les frais des récentes coupes budgétaires en santé et services sociaux. »